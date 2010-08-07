Російські рятувальники порахували пожежі

На території Росії, за даними МНС РФ на 7 серпня, налічується 853 вогнища природних пожеж, з них 32 - торф`яних, повідомляє РІА “Новости”.

Наголошується, що протягом останньої доби виникло 290 вогнищ пожеж, загашені 244, продовжують діяти 577 вогнищ на площі в 193516,4 гектара. Зареєстровано 101 велику пожежу загальною площею 165332,4 гектара.

За даними МНС, з початку пожеженебезпечного періоду на території РФ виникло 25280 вогнищ природних пожеж. Це в 1,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Їх сумарна площа - 751907,4 гектара. При цьому кількість торф`яних пожеж зросла порівняно з попереднім роком в 4,2 раза: з 233 до 1001.

Кількість загиблих у результаті природних пожеж вже досягла 52 особи, додає Лента.ру. 7 серпня під завалами згорілих будинків у селі Верхня Верея Нижегородської області було виявлено тіло жінки.

Без притулку залишилися більше 3,5 тисяч осіб, у 12 найбільш постраждалих від пожеж регіонах згоріли 1940 будинків. Влада розраховує забезпечити всіх погорільців житлом до 20 жовтня.