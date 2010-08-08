Медведєв переказав потерпілим від пожеж особисті гроші

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ переказав близько 12 тисяч доларів для допомоги постраждалим від пожеж у Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Голова держави переказав 350 тисяч рублів (близько 12 тис. дол.) з особистих коштів на добродійний рахунок, відкритий Громадською палатою, для допомоги постраждалим від пожеж у центральних регіонах Росії», - йдеться в повідомленні.

Громадська палата спільно з Ощадбанком Росії оголошує збір коштів для надання персональної допомоги людям, які постраждали від вогню. Списки потерпілих оперативно складаються спільно з МНС Росії, Міністерством охорони здоров’я, Мінрегіоном, органами влади суб`єктів Російської Федерації.

«Просимо відгукнутися компанії і приватних осіб. Ваша допомога є дуже важливою і обов`язково дійде персонально до кожного погорільця», обіцяють в Громадській палаті РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Росії кількість загиблих від лісових пожеж досягла 53 осіб, постраждали майже 500.

На сьогоднішній день в Росії 554 вогнища лісових і 26 вогнищ торф`яних пожеж.