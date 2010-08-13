У Росії кажуть, що від молдавського вина не відмовлялися
Коментар Оніщенка
Головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО спростував повідомлення про заборону ввезення молдавського вина до Росії. Слова, головного санітарного лікаря Росії, глави Росспоживнагляду передає ІТАР-ТАСС.
При цьому Г.ОНІЩЕНКО повторив скарги на якість молдавських алкогольних напоїв. "З 300 тисяч літрів вина, яке було поставлено за тиждень, а 140 тисяч літрів було відбраковано за вмістом дібутилфталату і ряду інших шкідливих компонентів", - розповів він.
За словами головного санітарного лікаря, 12 серпня в Москві розпочалися консультації з представниками молдавського виноробного бізнесу, мета яких - забезпечити якість вина, що поставляється до Росії. "Хай нам поставлятимуть не 300 тисяч літрів на тиждень, як зараз, а 250 тисяч літрів. Однак ми зможемо пропустити до російського споживача весь цей обсяг", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.
12 серпня про заборону імпорту вин, виноматеріалів і коньяків, вироблених в Молдові, повідомило агентство Reuters. «Федеральна митна служба (РФ) таким чином забороняє імпорт наступних продуктів: вин, ... виноматеріалів, коньяків, вироблених в Республіці Молдова», - зазначається у документі, одержаному Reuters.
Агентство нагадує, що виконуючий обов`язки Президента Молдови Міхай ГІМПУ оголосив 28 червня, день вступу радянських військ до Молдови, вдень радянської окупації. Це викликало різку реакцію у Кремлі, незважаючи на те, що Конституційний суд Молдови скасував декрет М.ГІМПУ. Практично одразу після цього Росспоживнагляд заявив, що якість вина, що імпортується з Молдови, погіршала, і його, швидше, треба використовувати для "фарбування парканів", а не для пиття.
Росія вже забороняла імпорт вина з Молдови і Грузії в 2006 році, викликавши звинувачення у тому, що вона намагається покарати традиційно виноробні країни за вибір прозахідного шляху розвитку.