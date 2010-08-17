У центрі П'ятигорська знайдений ще один вибуховий пристрій

Поблизу магазину в центрі російського міста П`ятигорська, де сьогодні стався вибух, виявлено ще один вибуховий пристрій. Як повідомляє Газета.ру на місці події працюють сапери.

Сьогодні близько 16.30 мск на вулиці Кірова в центрі П`ятигорська вибухнула машина, припаркована біля кафе.

За останніми даними, кількість поранених унаслідок вибуху досягла 30 осіб. "Троє з них перебувають у тяжкому стані", - повідомили у пожежній службі МНС РФ.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за трьома статтями, зокрема - "теракт".