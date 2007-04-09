У Франції розпочинається президентська передвиборча кампанія

У Франції сьогодні розпочинається президентська передвиборча кампанія. Як передає “Німецька хвиля”, від сьогодні 12-ом зареєстрованим кандидатам у президенти гарантуються рівні права для ознайомлення виборців зі своєю програмою.

Перший тур виборів відбудеться вже за два тижні - 22 квітня.

За результатами останніх опитувань, понад 40 процентів французів ще не визначилися з тим, за кого віддадуть свій голос. Основними претендентами на посаду президента вважають чотирьох кандидатів. Це - екс-міністр внутрішніх справ Ніколя САРКОЗІ, кандидат від соціалістів Сеголен РУАЯЛЬ, центрист Франсуа БАЙРУ і лідер ультраправого „Національного фронту” Жан-Марі Ле ПЕН.

Сам Ж. Ле ПЕН заявив, що вже може спрогнозувати підсумки голосування. На його думку, на другому етапі виборів за вищу державну посаду змагатимуться два кандидати – Ле ПЕН і САРКОЗІ.