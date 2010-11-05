Європейська система ПРО може посилити безпеку України

Участь України у створенні європейської системи протиповітряної оборони (ПРО), яку ініціювала США та підтримує НАТО, може посилити безпеку держави.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Польського інституту міжнародних справ (PISM) Яцек ДУРКАЛЄЦ.

Експерт назвав важким прогноз, наскільки реальною є участь України у цьому проекті, відзначивши, що вона більшою мірою буде залежати від позиції української влади.

„Можливо, такі концепції обговорюються. Раніше про це не чув”, - сказав він.

Аналітик відзначив, що генсек НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН своєю вчорашньою заявою в Москві про можливу участь України в проекті хотів продемонструвати відкритість Північноатлантичного альянсу.

За його словами, основна вигода для України від участі в цьому проекті - більша безпека.

„Якщо Україна відчуває таку загрозу”, - сказав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому у систему європейського ПРО.

Довідка УНІАН. У вересні 2009 року адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ, котрий після обрання оголосив «перезавантаження» в американсько-російських відносинах, відмовилась від планів розміщення стаціонарного ПРО в Польщі та Чехії, проти чого гостро протестувала Росія.

Натомість американці планують створити нову мобільну систему ПРО із ракет невеликого та середнього радіусу, які мають бути розміщені на військових кораблях та низці європейських країнах.

Нова система має бути створена до 2015 року.