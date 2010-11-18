Президент Єврокомісії запросив Грузію до Енергетичного співтовариства

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ запросив Грузію подати заявку на вступ до Енергетичного співтовариств (ЕС), а не до ЄС, як було раніше повідомлено з посиланням на NEWSru.

Пропозиція була зроблена під час брифінгу к середу, 17 листопада.

“Я закликаю Грузію формально подати заявку на вступ до Енергетичного співтовариства, що дасть можливість посилити наші відносини, та покращить привабливість Грузії для енергетичних інвестицій”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він похвалив Президента Михайла СААКАШВІЛІ за досягнення, здійснені в останні роки в процесі політичних та економічних реформ.

Ж.БАРРОЗУ відзначив також гарний прогрес у двосторонніх відносинах, нагадавши, що в липні цього року сторони розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме також створення глибокої та всесторонньої зони вільної торгівлі.

Крім того, у червні сторони підписали угоду про спрощення візового режиму, яка, після підписання угоди про реадмісію, зможе набути чинності.

“Я сподіваюсь, що ми підпишемо її найближчим часом”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він також висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії.