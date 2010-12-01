Росія не бачить причин відновлювати переговори щодо Придністров'я

Росія поки не бачить причин для відновлення переговорів у форматі «5+2» щодо врегулювання Придністровського конфлікту у формальному режимі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

«Коли ми чуємо тут, у Брюсселі, що необхідно відновити зустрічі (у форматі) «5+2» у формальному режимі, й це відразу вирішить усі проблеми, якщо у нас будуть формальні зустрічі, а не неформальні», - сказав посол.

«Нам потрібні слухачі на обох берегах Дністра, відповідальні й здатні робити свій внесок, що складно було очікувати до виборів у Молдові», - додав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, ЄС уже неодноразово закликав усіх учасників процесу до відновлення переговорів щодо врегулювання Придністровського конфлікту у формальному режимі.

Формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдови і Придністров`я, трьох посередників: Росії, України і ОБСЄ, а також двох спостерігачів – США і ЄС.

Переговори у формальному режимі в цьому форматі не проводяться вже більше року.

Разом із тим, за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 22 листопада, Україна та Європейський Союз заявили, що виступають за відновлення переговорів у форматі “5+2” для врегулювання Придністровського конфлікту.