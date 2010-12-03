Медведєв натякає, що документи WikiLeaks проти оцінок МЗС РФ - квіточки

Документи, оприлюднені WikiLeaks, демонструють цинізм зовнішньої політики США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

«Ви знаєте, ми не параноїки й не пов`язуємо російсько-американські відносини з якимись витоками. Хоча ці витоки показові – вони показують усю міру цинізму тих оцінок і, часто, тих думок, які превалюють у зовнішній політиці різних держав, у даному випадку я маю на увазі США», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Вони мають право на такі думки, але коли вони стають публічними, - це здатне завдати шкоди зовнішньополітичним зв`язкам і в цілому позначитися на загальному дусі відносин», - підкреслив він.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що не бачить у цьому «нічого критичного».

«Думки й оцінки бувають різними. Я думаю, що якби, не дай Бог, у ЗМІ просочилися деякі оцінки, які дає МЗС РФ, російські спецслужби, зокрема нашим американським партнерам, вони б теж отримали масу задоволення. Але чи потрібно це? На мій погляд дипломатія - тиха річ, як і банківський бізнес, і повинна здійснюватися на відповідних принципах», - сказав він.

У свою чергу, С.БЕРЛУСКОНІ зазначив, що цей витік пов`язаний із тим, що «функціонери», які працюють на локальному рівні, хочуть показати своїми депешами, що вони добре поінформовані про справи.

«Через це вони часто беруть інформацію, що з`являється на сторінках преси, й трансформують її в конфіденційні ноти для передачі в свої центральні служби», - сказав він.

На його думку, цим повідомленням не потрібно надавати надважливості.

«Звичайно, вони (повідомлення) дратують, оскільки призводять до розширених коментарів із боку преси, але зрештою вони не приведуть до зміни тих відносин, що склалися між зацікавленими країнами», - сказав прем’єр Італії.

Нагадаємо, проект WikiLeaks здобув широку популярність завдяки публікаціям із 2006 по 2009 роки сотень тисяч секретних документів, що стосуються дій армії США в Іраку та Афганістані. Остання серія витоку WikiLeaks була опублікована 28 листопада 2010 року. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, які працювали в різних країнах світу. Серед цих матеріалів - документи, що загрожують репутації владних структур різних країн світу, зокрема Китаю та Росії. Згадуються також і прізвища відомих політиків із України.

Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНЖ став фігурантом внутрішнього розслідування, яке проводиться Міністерством юстиції США й Пентагоном. Його було також оголошено в міжнародний розшук за запитом Швеції.