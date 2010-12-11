Україна має намір відновити участь у місіях спостерігачів від СНД
01:30, 11 грудня 2010Світ
988 0
Про це в Москві повідомив Янукович
Україна має намір відновити участь у місіях спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на засіданні Ради глав держав країн Співдружності.
«Вважаю також важливим кроком відновлення цього року участі України в місіях спостерігачів від СНД на виборах і референдумах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter