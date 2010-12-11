Качинський не виключає зумисного доведення літака до катастрофи

Диспетчери Смоленського аеродрому подавали пілотам літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився в авіакатастрофі 10 квітня, неправильні дані.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі сказав рідний брат загиблого Президента і лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

„Для мене одна річ цілком очевидна: диспетчери Смоленського аеродрому інформували пілотів літака про те, що він був на правильному курсі, а насправді це було не так. Це я знаю точно”, - сказав він в інтерв’ю агентству.

Я.КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що про це, зокрема, свідчить оприлюднена раніше стенограма розмов з кабіни пілотів, яка була зроблена на основі записів однієї з «чорних скриньок» Ту-154.

Політик сказав, що йому важко повірити, що подача неправильних даних була результатом лише халатності диспетчерів чи несправного обладнання летовища, заявивши, що він не виключає зумисне доведення літака до катастрофи.

“З самого початку я був переконаний, що це трагічний збіг обставин, але зараз маю все менше підстав, щоб у це вірити”, - сказав він.

Також Я.КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що диспетчери, згідно з військовими процедурами, за якими відбувався політ, взагалі не повинні були дозволяти посадку літаку в таких складних погодних умовах. За його словами, з приводу дозволу посадки для літака Л.Качинського диспетчери консультувалися з кимсь у Москві.

"Навіть якщо припустити, що не було замаху, за катастрофу винні диспетчери і ті особи у Москві, які вирішили дати згоду на посадку, незважаючи на таку погану погоду", - сказав брат загиблого Президента.

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