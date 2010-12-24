У I кварталі Україна і Росія домовляться про розмежування кордонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже у першому кварталі 2011 року Україна і Росія домовляться про розмежування кордонів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

«У першому кварталі 2011 року ми знайдемо рішення з розмежуванню кордонів між Україною і Росією (йдеться про демаркацію на місцевості – УНІАН)», - заявив глава держави, наголосивши, що питання не вирішувалося роками.

Президент нагадав, що головною проблемою у цьому питанні є Керченська протока. «Останні наші переговори нас переконали у тому – і зараз робоча група активно працює – що, ось-ось домовимося. І це буде подія дуже велика, тому що ми отримаємо вже реальний кордон з Росією, до речі і з Білоруссю. Вже питання майже вирішено», - поінформував В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року Україна та Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.