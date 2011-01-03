США здивовані арештом Нємцова

США висловили здивування адміністративним арештом на 15 діб російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

"Кілька місяців тому ми були раді рішенню московської влади відмовитися від своєї колишньої політики і дозволити проведення мирних демонстрацій 31 числа кожного другого місяця", - йдеться в заяві офіційного представника Ради з національної безпеки (РНБ) США Майка Хаммера, переданій російським журналістам.

"Тому ми були здивовані звісткою про те, що деякі з демонстрантів були затримані 31 грудня, і деякі з них, зокрема Борис Нємцов, були засуджені до тривалого арешту за те, що виглядає як здійснення їх конституційних прав", - наголосив Хаммер.

Хаммер нагадав, що президент США Барак Обама зустрічався з Нємцовим під час свого візиту до Москви в 2009 році.

"Президент Обама зустрівся з Борисом Немцовим у Москві в липні 2009 року і продовжує захоплюватися його роботою із стимулювання демократичного розвитку Росії", - сказав представник СНБ США.

Передноворічні акції протесту в Москві, нагадує РІА "Новости" - одна санкціонована і одна несанкціонована - зібрали кількасот людей, а десятки учасників, зокрема опозиційні лідери Едуард Лімонов, Борис Нємцов і Ілля Яшин, приблизно за шість годин до настання Нового року були затримані. Суд Тверського району Москви засудив Нємцова до 15 діб адміністративного арешту за непокору міліції під час мітингу.