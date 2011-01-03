США здивовані арештом Нємцова

20:40, 03 січня 2011
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Заява представника Ради з нацбезпеки

США висловили здивування адміністративним арештом на 15 діб російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

"Кілька місяців тому ми були раді рішенню московської влади відмовитися від своєї колишньої політики і дозволити проведення мирних демонстрацій 31 числа кожного другого місяця", - йдеться в заяві офіційного представника Ради з національної безпеки (РНБ) США Майка Хаммера, переданій російським журналістам.

"Тому ми були здивовані звісткою про те, що деякі з демонстрантів були затримані 31 грудня, і деякі з них, зокрема Борис Нємцов, були засуджені до тривалого арешту за те, що виглядає як здійснення їх конституційних прав", - наголосив Хаммер.

Хаммер нагадав, що президент США Барак Обама зустрічався з Нємцовим під час свого візиту до Москви в 2009 році.

"Президент Обама зустрівся з Борисом Немцовим у Москві в липні 2009 року і продовжує захоплюватися його роботою із стимулювання демократичного розвитку Росії", - сказав представник СНБ США.

Передноворічні акції протесту в Москві, нагадує РІА "Новости" - одна санкціонована і одна несанкціонована - зібрали кількасот людей, а десятки учасників, зокрема опозиційні лідери Едуард Лімонов, Борис Нємцов і Ілля Яшин, приблизно за шість годин до настання Нового року були затримані. Суд Тверського району Москви засудив Нємцова до 15 діб адміністративного арешту за непокору міліції під час мітингу.

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