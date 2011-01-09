Сомалійські ісламісти заборонили футбол

Ісламістське угруповання Аль-Шабааб міста Афгой в Сомалі ухвалило заборонити футбол, мотивуючи це тим, що гра походить з християнської культури і розбещує молодь.

В результаті опитування молодих громадян Сомалі Бі-бі-сі з`ясувало, що більшість з них обурені цим рішенням властей, але вимушені дотримуватися заборони, оскільки непокора поставить їх під загрозу.

Раніше повідомлялося, що Аль-Шабааб серед іншого заборонили потиск рук і розмови в публічних місцях.