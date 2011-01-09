У катастрофі літака в Ірані загинули 70 людей

22:25, 09 січня 2011
Світ
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32 поранених досталені до лікарень

У катастрофі пасажирського літака на північному заході Ірану загинули принаймні 70 осіб.

Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на представників "Міжнародного Червоного Хреста". Як повідомляє Agence France-Presse, 32 постраждалих доставлені до різних лікарень міста Урмія, поряд з яким упав літак.

Пасажирський літак авіакомпанії Iran Air вилетів з Тегерана на годину пізніше запланованого часу. Найбільш імовірною причиною аварії наразі вважаються погані погодні умови.

 

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