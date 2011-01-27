У лікарнях - 123 потерпілих у результаті теракту в Домодєдово
14:46, 27 січня 2011Світ
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Дані Мінздоровсоцрозвитку Росії
У лікарнях Москви і Московської області перебуває 123 потерпілих у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».
Про це УНІАН повідомили в Мінздоровсоцрозвитку Росії.
Крім громадян РФ, на лікуванні в 19 лікарнях перебуває дев`ять громадян Таджикистану, двоє громадян Нігерії, двоє громадян Молдови, а також громадяни Сербії, Словаччини, Словенії, Великої Британії і Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, на ранок вчорашнього дня було госпіталізовано 110 потерпілих у результаті теракту.
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