У лікарнях - 123 потерпілих у результаті теракту в Домодєдово

14:46, 27 січня 2011
Світ
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Дані Мінздоровсоцрозвитку Росії

У лікарнях Москви і Московської області перебуває 123 потерпілих у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».

Про це УНІАН повідомили в Мінздоровсоцрозвитку Росії.

Крім громадян РФ, на лікуванні в 19 лікарнях перебуває дев`ять громадян Таджикистану, двоє громадян Нігерії, двоє громадян Молдови, а також громадяни Сербії, Словаччини, Словенії, Великої Британії і Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, на ранок вчорашнього дня було госпіталізовано 110 потерпілих у результаті теракту.

 

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