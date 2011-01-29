Події в Єгипті різко підняли ціну на нафту в світі

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю, 28 січня, різко підскочили на тлі антипрезидентських демонстрацій в Єгипті, які забрали життя щонайменше 18 осіб і призвели до відставки уряду, повідомляє Reuters.

Вартість березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 2,03 долара - до 99,42 долара за барель - максимум за останні 28 місяців.

Вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) піднялася на 3,70 долара - до 89,34 долара за барель.