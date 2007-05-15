Голову Світового банку визнали винним
09:31, 15 травня 2007Світ
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Мінфіну США все одно: цього недостатньо для звільнення
|Пол ВУЛФОВІЦ
Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в звіті спеціальної комісії з етики, котра дійшла висновку, що П.ВУЛФОВІЦ порушив умови контракту, просуваючи по службі і підвищуючи зарплату своїй приятельці.
Комісія висловила сумнів у тому, що після цього скандалу П.ВУЛФОВІЦ може залишатися на посту керівника Світового банку.
Разом з тим представник Міністерства фінансів США заявив, що висновки комісії недостатні для звільнення П.ВУЛФОВІЦА.
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