Голову Світового банку визнали винним

Голова світового банку Пол ВУЛФОВІЦ визнаний винним у порушенні контракту.

Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в звіті спеціальної комісії з етики, котра дійшла висновку, що П.ВУЛФОВІЦ порушив умови контракту, просуваючи по службі і підвищуючи зарплату своїй приятельці.

Комісія висловила сумнів у тому, що після цього скандалу П.ВУЛФОВІЦ може залишатися на посту керівника Світового банку.

Разом з тим представник Міністерства фінансів США заявив, що висновки комісії недостатні для звільнення П.ВУЛФОВІЦА.