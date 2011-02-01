Боротьба з тероризмом у Росії неефективна

Боротьба з тероризмом в Росії неефективна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це заявила керівник Московської Гельсінської групи Людмила АЛЕКСЄЄВА на мітингу в центрі Москві на захист 31-ї статті Конституції РФ.

«10 років тому нам обіцяли – буде сильна рука, буде порядок, буде безпека. Де цей порядок, де ця безпека?» - спитала Л.АЛЕКСЄЄВА і нагадала, що 31 грудня без причин було схоплено багато учасників мітингу в Москві.

«В жодній країні світу терористичні акти не відбуваються так часто, як у нас, і немає цьому кінця, хоча навколо боротьби з тероризмом годується купа людей – величезна Федеральна служба безпеки і всілякі відділи з боротьби з екстремізмом і тероризмом», - сказала вона.

Л.АЛЕКСЄЄВА переконана, що в демократичній країні нездатність запобігти терористичним актам вже б спричинила звільнення членів уряду і начальників спецслужб, а правляча партія була б переобрана на найближчих виборах.

Вона наголосила, що правляча «Єдина Росія», на відміну від росіян, перебуває в безпеці.

За її словами, результати виборів залежать ні від громадян Росії, а від адміністративного ресурсу.

Л.АЛЕКСЄЄВА повідомила, що 31 березня відбудеться мітинг не лише на захист 31-ї статті Конституції РФ, де гарантується свобода зборів, але й 32-ї статті, що гарантує громадянам право чесно обирати і бути обраними.

За її словами, мітинги стали традиційними, і влада з цим змирилася, що є перемогою російських «незгодних».

Вона впевнена в необхідності «захищати 31-у статтю – право на мирні мітинги, ходу, демонстрації й пікети, тому що це єдина наша можливість донести до влади свої вимоги».

Під час мітингу його учасники викрикували гасла: «Росія без Путіна!», «Геть владу злодіїв!», «Свободу політв`язнем!», «Путін – лижі – Магадан!», «Доки ми єдині – ми непереможні!». Багато учасників акції були зі значками з написом «Стратегія – 31».

Після завершення мітингу бійці ОМОН відтіснили натовп молодих людей від місця проведення акції. Близько 20 чоловік, які вигукували гасла, було затримано.

Також було затримано лідера "Іншої Росії" Едуарда ЛИМОНОВА, який збирався провести окрему акцію, але вона не була санкціонована владою.