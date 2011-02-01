У МЗС Росії незадоволені санкціями проти чиновників Лукашенка

У Міністерстві закордонних справ РФ називають санкції, оголошені вчора Євросоюзом і США проти можновладців у Білорусі, контрпродуктивними.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Олександра ЛУКАШЕВИЧА.

Він зазначив, що кожна країна сама дає оцінку подіям, що сталися в Мінську 19 грудня 2010 року й пізніше.

«При цьому послідовна позиція Росії полягає в необхідності найширшого залучення Білорусії як суверенної європейської держави в процеси міжнародної співпраці. В цьому стратегічному контексті застосування проти Білорусії за політичними мотивами односторонніх санкцій із розрахунку на підрив соціально-економічної стабільності в країні матиме контрпродуктивний характер», - заявив О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він упевнений, що навпаки, налагодження й розвиток взаємовигідних і рівноправних зв`язків із Білоруссю сприяло б поглибленню там ринкових перетворень і подальшому становленню демократичних інститутів.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Адміністрація США (фактично одночасно з Радою закордонних справ Євросоюзу) заявила про введення економічних санкцій і візових обмежень для чиновників, причетних до розгону мирної демонстрації в день президентських виборів 19 грудня 2010 року.

Зокрема, санкції США передбачають відновлення мораторію на економічне співробітництво з двома філіалами державного концерну "Білнафтохім" (підприємствами "Полоцьк-Скловолокно" і "Лідська лакофарба"), також розширення переліку державних чиновників і членів їхніх сімей, яким забороняється в`їзд до США.

Санкції введено у відповідь на жорсткі дії білоруської влади щодо розгону мирної демонстрації в день президентських виборів 19 грудня 2010 року.