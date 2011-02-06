Сенатор США: політика Заходу щодо Білорусі жалюгідно провалилася

“Стратегія залучення і взаємодії щодо Лукашенка, яку здійснювали Сполучені Штати і Євросоюз останніми роками, провалилася. Жалюгідно провалилася, і це видно з дій Лукашенка, - заявив американський сенатор Джозеф Ліберман в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. - І тепер США і ЄС мають, по-перше, чітко заявити, що автократична влада Лукашенка більше не прийнятна, а, по-друге, зробити все можливе, починаючи з цільових економічних санкцій, щоб вчинити тиск на Лукашенка і його оточення і домогтися зміни їхньої поведінки.

Треба збільшити матеріальну і технічну підтримку білоруської опозиції і громадянського суспільства в Білорусі, - продовжив сенатор, який прибув на Мюнхенську конференцію з політики безпеки, а також до Литви на зустріч із представниками білоруського суспільства. - Тому я радий, що ми вже по суті започаткували цю нову політику щодо Білорусі, коли США і ЄС оголосили на початку тижня, що посилять санкції проти режиму Лукашенка і збільшать допомогу на підтримку демократії для білоруського народу.

– Цілком розумію і підтримую білоруський народ, який із підозрою ставиться до Москви, – додав він, пояснюючи якою бачить тут роль Росії. - І через її роль у підтримці Лукашенка в минулому, і також через її агресивні зазіхання поза межами російських кордонів.

Ми знаємо, що стратегія Лукашенка часто полягала в тому, щоб зіткнути Росію і Захід між собою, тому не думаю, що пробачити це Лукашенкові було б в інтересах чи Москви, чи Вашингтона, чи Брюсселя. Тож я сподіваюся, що ми зможемо знайти можливість, щоб три центри влади – США, ЄС і Росія – знайшли спільний кращий підхід до Лукашенка.