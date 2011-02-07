Час здійснити ідею "Росія - для росіян" (опитування)

Більше половини росіян вважають, що час здійснити ідею "Росія - для росіян".

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Левада-Центром.

Зокрема, відповідаючи на запитання, як вони ставляться до ідеї «Росія – для росіян», 58% респондентів відповіли, що час її здійснити («давно час» - 15%, «в розумних межах» - 43%); проти 24%, важко відповісти 5%, нецікавляться питанням - 13%).

При цьому слово "націоналізм" негативно забарвленим вважають 44% опитаних, позитивно - 8% і нейтрально 38%.

Більше половини росіян також вважають можливими масові кровопролитні зіткнення на національному грунті в РФ. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можливі наразі в Росії масові кровопролитні зіткнення на національному грунті, 56% респондентів відповіли ствердно («безумовно так» - 15%, «скоріше так» - 41%).

Водночас, 34% опитаних вважають такий сценарій розвитку подій маловірогідним («скоріше ні» - 28%, «безумовно ні» - 6%). Важко відповісти – 11%.

Водночас, 39% опитаних вважають, що в Росії останніми роками стало більше проявів націоналізму, а 47% - останнім часом про це стали більше говорити. Важко відповісти 13%.

Згідно з дослідженням, основними причинами націоналізму в Росії в наші дні є: зростання національної самосвідомості – 4 %, національні забобони російського населення – 11%, зухвала поведінка представників національних меншин – 37%; погані умови життя в Росії – 25%, влада не може справитися зі спалахами націоналізму – 7%, влада зацікавлена в роздмухуванні націоналізму – 4%. Важко відповісти – 12%.

Окрім цього, 68% респондентів вважають, що уряд Росії повинен «намагатися обмежити приплив приїжджих», 24% - «не ставити на шляху припливу приїжджих адміністративні бар`єри й намагатися використовувати його на благо Росії». Важко відповісти – 8%.

Опитування проводилося 21-24 січня 2011 року за репрезентативною вибіркою 1600 росіян віком 18 років і старших у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.