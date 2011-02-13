Італія запровадила режим гуманітарної катастрофи

Уряд Італії в суботу оголосив режим гуманітарної катастрофи у зв`язку з напливом тисяч вихідців з Тунісу, змушених залишити країну після «жасминової» революції, що відбулася в січні, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Пресс.

"Рада міністрів оголосила режим гуманітарної катастрофи у зв`язку з напливом вихідців з Північної Африки на південь території країни. Це рішення дасть змогу органам, які забезпечують суспільну безпеку, негайно вжити заходи, необхідні для контролю цього явища і допомоги громадянам, змушеним бігти з країн Північної Африки", - йдеться в комюніке італійського уряду.

Крім того, італійська влада вже розпорядилися створити спеціальний комітет, який займеться цією проблемою.

За останні чотири дні на невеликий острів Лампедуза, що належить Італії і розташований у Середземному морі, прибули близько чотирьох тисяч біженців з Північної Африки, здебільшого з Тунісу, повідомив мер Лампедузи Бернардіно де РУБЕЇС. Тільки за суботу порт острова прийняв вісім суден з 214 біженцями на борту. За даними представників італійських органів правопорядку, з Північної Африки в напрямку Лампедузи слідують ще близько десяти різних суден, які , найімовірніше, перевозять біженців. Італійська влада організувала повітряні перевезення і поромне сполучення для того, щоб перемістити вихідців, які наповнили острів, з Тунісу в інші частини країни. Громадян, що прибули з Північної Африки, відправляють у спеціалізовані центри на Сицілії і півдні Аппенінського півострова для встановлення особи і отримання необхідних для змушених іммігрантів документів.

Раніше в п`ятницю влада Італії звернулася до країн Євросоюзу з проханням надати допомогу у зв’язку із гуманітарною катастрофою, що загрожує країні, а також розгорнути біля берегів Тунісу місію Frontex для контролю імміграції.

Як повідомлялося, 14 січня 2011 року в Тунісі відбулася "жасминова" революція. В результаті насильницької зміни влади Президент Зін аль Абідін БЕН АЛІ втік з країни із сім`єю в Саудівську Аравію і наступного дня був усунутий з посади Конституційною радою країни. Влада перейшла до прем`єр-міністра, а потім до спікера парламенту. У країні було сформовано тимчасовий уряд національної єдності. Нова влада країни дозволила всі заборонені раніше політичні партії та оголосила амністію політв`язням. За даними ООН, під час безпорядків загинуло 219 чоловік, 510 дістали поранення. Матеріальні збитки держави оцінюються в 1,6 млрд. євро. Багато прихильників режиму З. Бен АЛІ втекли з країни, боячись переслідувань, що розпочалися там.