Хорватські націоналісти влаштували сутички з поліцією

Близько 10 тисяч націоналістично настроєних громадян влаштували ввечері в суботу мітинг на площі Святого Марка в центрі столиці Хорватії Загреба, повідомляє Бі-бі-сі.

Вони вимагали відставки прем`єр-міністра Хорватії Ядранки Косор і припинення переслідувань учасників військових конфліктів 1990-х років, після яких Хорватія стала незалежною державою.

Безпосереднім приводом для виступу став недавній арешт в Боснії і Герцеговині за підозрою у військових злочинах громадянина Хорватії Тихомира Пурди.

Після того, як близько 800 молодих маніфестантів почали закидати поліцію пляшками, камінням і файерами, правоохоронці вдалися до палиць і сльозогону. За наявними даними, 33 особи одержали травми, 26 затримані, зокрема Іван Пернар, який закликав до проведення акції через Facebook.

Антиурядові мітинги з участю від 100 до 500 чоловік одночасно пройшли в містах Рієка, Спліт, Пула і Славонський Брод.