Держдума Росії ратифікувала угоду з НАТО

Держдума в середу ратифікувала Угоду між державами - учасниками Північноатлантичного договору та іншими державами, що беруть участь в програмі "Партнерство ради світу", про статус їх Сил.

Законопроект вніс до Держдуми президент РФ.

Угода, підписана у Вільнюсі 21 квітня 2005 року, дасть змогу РФ гарантувати права російських військовослужбовців, що беруть участь в спільних заходах в рамках програми "Партнерство заради миру", а також значно спростити організацію в`їзду-виїзду за кордон військовослужбовців, цивільного персоналу і членів їх сімей (без оформлення закордонних паспортів і віз). Крім того, реалізація Угоди забезпечить на принципі взаємності ввезення і вивезення бойової техніки, транспорту та інших засобів, необхідних при проведенні заходів у сфері військової співпраці, без сплати митних зборів і податків.

Чинність Угоди поширюється як на іноземні військові контингенти на території Росії, так і на російські військові контингенти на територіях іноземних держав.

В Угоді бере участь 41 держава, включаючи більшість країн-членів СНД (Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Узбекистан, Україна).

Комітет у міжнародних справах підтримав ратифікацію, відзначивши, що документ в цілому відповідає інтересам Російської Федерації і що його ратифікація дозволить підсилити переговорні позиції Росії при вирішенні питань перебування російських військ за кордоном, а також при організації російського військового транзиту, зокрема, в Калінінградську область.

У висновку Комітету на законопроект також зазначено, що приєднання РФ до Угоди "не передбачає автоматичної згоди Росії на прийом іноземних контингентів на своїй території". Розгляд такого роду прохань і спільних планів військової співпраці буде предметом окремих домовленостей у кожному конкретному випадку.

Комітет з оборони також висловився за ратифікацію.

РІА "Новости"