Держдума Росії ратифікувала угоду з НАТО
В рамках "Партнерства заради миру"
Держдума в середу ратифікувала Угоду між державами - учасниками Північноатлантичного договору та іншими державами, що беруть участь в програмі "Партнерство ради світу", про статус їх Сил.
Законопроект вніс до Держдуми президент РФ.
Угода, підписана у Вільнюсі 21 квітня 2005 року, дасть змогу РФ гарантувати права російських військовослужбовців, що беруть участь в спільних заходах в рамках програми "Партнерство заради миру", а також значно спростити організацію в`їзду-виїзду за кордон військовослужбовців, цивільного персоналу і членів їх сімей (без оформлення закордонних паспортів і віз). Крім того, реалізація Угоди забезпечить на принципі взаємності ввезення і вивезення бойової техніки, транспорту та інших засобів, необхідних при проведенні заходів у сфері військової співпраці, без сплати митних зборів і податків.
Чинність Угоди поширюється як на іноземні військові контингенти на території Росії, так і на російські військові контингенти на територіях іноземних держав.
В Угоді бере участь 41 держава, включаючи більшість країн-членів СНД (Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Узбекистан, Україна).
Комітет у міжнародних справах підтримав ратифікацію, відзначивши, що документ в цілому відповідає інтересам Російської Федерації і що його ратифікація дозволить підсилити переговорні позиції Росії при вирішенні питань перебування російських військ за кордоном, а також при організації російського військового транзиту, зокрема, в Калінінградську область.
У висновку Комітету на законопроект також зазначено, що приєднання РФ до Угоди "не передбачає автоматичної згоди Росії на прийом іноземних контингентів на своїй території". Розгляд такого роду прохань і спільних планів військової співпраці буде предметом окремих домовленостей у кожному конкретному випадку.
Комітет з оборони також висловився за ратифікацію.