Армія Каддафі наближається до столиці повстанців

Армія Муаммара Каддафі зайняла місто Марса-Брега на сході Лівії, наблизившись до основного опорного пункту повсталих - міста Бенгазі. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Раніше сьогодні представники бунтівників визнали втрату великого нафтового центру Рас-Лунуф.

Як зазначає в своєму репортажі кореспондент Al Jazeera, урядові війська Лівії тепер мають непогані шанси зайняти м. Бенгазі - основний опорний пункт опозиції, де проводить свої засідання Національна рада Лівії, створена повстанцями як орган виконавчої влади в Лівії. Його легітимність визнала Франція, а сьогодні, Ліга арабських держав також ухвалила рішення про встановлення відносин.