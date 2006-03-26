Держдеп обурюється Лукашенком

США засудили застосування владою Білорусі сили проти демонстрантів у суботу в Мінську.

"США засуджують сьогоднішнє використання сили білоруськими властями проти учасників мирної демонстрації в Мінську. Ми висловлюємо наше глибоке занепокоєння щодо осіб, які дістали поранення та були затримані ", - йдеться в поширеній увечері у суботу у Вашингтоні заяві офіційного представника держдепартаменту США Шона МАККОРМАКА.

"Ми закликаємо білоруську владу утриматися від подальшого використання сили проти тих, хто здійснює своє легітимне право на проведення зборів і (свободу) висловлювань", - йдеться в заяві.

Держдепартамент США закликає владу Білорусі "негайно звільнити всіх затриманих за висловлення своїх політичних поглядів".

Як повідомляв УНІАН, учора в Мінську білоруська міліція розігнала багатотисячну акцію протесту і затримала десятки людей, серед яких екс-кандидат у президенти Олександр КОЗУЛІН. Лідер опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ уникнув арешту.