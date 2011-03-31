Сомалійські пірати почали застосовувати успішнішу тактику

Сомалійські пірати повністю змінили тактику, перейшовши на використання плавучих кораблів-баз, що зробило їх менш вразливими, заявив заступник держсекретаря США з військово-політичних питань Ендрю Шапіро.

"Вони майже повністю перейшли на нову тактику і почали використовувати кораблі-бази. Цей вид тактики значно ефективніший (ніж розміщення баз на узбережжі), піратів стало важче відстежувати і перехоплювати", - сказав Шапіро, виступаючи у Вашингтоні з промовою про стратегію США у боротьбі з піратством.

З 2000 по 2007 роки щороку здійснювалося в середньому по 26 нападів піратів на кораблі біля узбережжя Сомалі. 2008 року ця кількість зросла до 111 і досягла 400 в 2009 і 2010 роках, поширившись також на Аденську затоку, Червоне море і Індійський океан. Тільки 2010 року, за даними ООН, близько 790 моряків були захоплено в заручники піратами, наводить довідку РІА "Новости".