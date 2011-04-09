HRW: війська нового президента Кот-д'Івуару вбивають і ґвалтують

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, прихильники Алассана Уаттари, визнаного світовою спільнотою переможцем президентських виборів у Кот-д`Івуарі, спалили не менше 10 сіл, вбили сотні мирних жителів і ґвалтували жінок (задокументовано 23 випадки) у західних районах країни, які підтримують Лорана Гбагбо.

Натомість, на півночі країни близько ста прихильників Уаттари були вбиті людьми, які підтримують Гбагбо. Організація закликає Уаттару провести розслідування військових злочинів з обох боків.