Лукашенко: теракт розкрито, притягти всіх, не зважаючи ні на яку демократію

Теракт у мінському метро розкрито, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Сьогодні о 5.00 злочин було розкрито. Вони (підозрювані) дали свої свідчення", - сказав Лукашенко на оперативній доповіді за підсумками розслідування. "Головне - ми знаємо, хто і як зробив. Чекістам і міліції знадобилася доба, щоб за дев`ять годин (напередодні 12 квітня) провести блискучу операцію без шуму і тріскотні і затримати виконавців теракту", - наводить слова президента Білорусі РІА «Новости».

Лукашенко наголосив, що співробітники правоохоронних органів збудували чітку хронологію злочину, і активна фаза операції із затримання пройшла блискуче. Він також відзначив, що багато матеріалів силовики одержали від громадян.

В той же час Лукашенко доручив допитати опозиційних політиків у зв`язку з терактом у мінському метро. "Я доручив розглянути всі заяви від політичних діячів. Ми шукаємо співучасників і замовників. Ці діячі від так званої "п`ятої колони", може, розкриють карти і вкажуть, хто замовник". Президент Білорусі вимагає "всіх притягти і допитати, не зважаючи ні на яку демократію, стогін і завивання зарубіжних страждальників".

"Добалакалися до того, що не тільки влада, скоїла цей злочин (теракт), але і військові, міліція, і, навіть, церква", - обурився Лукашенко і зажадав допитати також і всіх тих, хто робить такі заяви. "Знайти і допитати як злочинців. Ніякого прощення. Вони створюють негативне середовище і розбурхують чесних людей. Будь-яку паніку з приводу продовольства, валюти, потрібно зупиняти", - додав Лукашенко.

Також він обурився поведінкою Європи у зв`язку з вибухом у мінському метро. "Дійшло до блюзнірства. У нас трагедія, а наші європейські партнери в Страсбурзі міркують про якісь права людини, а наші демократи з "п`ятої колони" закликають ввести санкції. Це танець на кістках. Інакше не назвеш таку поведінку", - сказав Лукашенко. На його думку, "вони хоч би могли почекати, поки жалоба за загиблими закінчиться".

Нагадаємо, що вибух на станції метро "Жовтнева" в Мінську стався у понеділок увечері під години пік. За останніми даними, загинули 12 осіб, постраждали більше 190. Генпрокуратура Білорусі кваліфікувала подію як теракт.