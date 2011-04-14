Експерти: Лукашенко використає вибух в метро в своїх інтересах

Теракт у мінському метро може привезти до практично повного унеможливлення опозиційної діяльності у Білорусі.

Про це йдеться в аналітичному огляді експертів польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава), текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Експерти відзначили, що влада Білорусі вирішила пов’язати вибухи у метро з намаганнями зовнішніх сил дестабілізувати ситуацію у країні, що насправді дозволить їй посилити свої позиції.

«Президент буде використовувати теракт у Мінську для пропаганди тези про зв’язок виконавців із закордоними силами та зростаючою внутрішньою небезпекою у Білорусі», йдеться в огляді.

На думку польських експертів, такий підхід дозволить сконцентрувати увагу громадян, які все більше занепокоєні економічними проблемами, на вирішенні внутрішніх проблем, спрямованих у першу чергу на посиленні безпеки.

В результаті опозиційна діяльність у Білорусі може бути повністю паралізована спецслужбами, резюмували польські аналітики.