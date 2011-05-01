Кількість жертв землетрусу і цунамі в Японії перевищила 14,7 тысяч

Кількість загиблих у результаті руйнівного березневого землетрусу на північному сході Японії та цунамі, що сталося слідом за ним, а також сильних повторних підземних поштовхів, у квітні становила 14 тисяч 704 людини передає РІА “Новости” з посиланням на агентство Кіодо.

Раніше повідомлялося про 14 тисяч 517 загиблих. Зниклими безвісти в шести префектурах вважаються 10 тисяч 969 чол. Найбільшу кількість жертв відзначено в префектурі Міягі - 8 тисяч 842 чол. У префектурі Івате загинули 4 тисячі 302 чол., у префектурі Фукусіма - 1 тисяча 496 чол. У приблизно 2,5 тисячах тимчасових помешкань у 18 префектурах країни розміщено близько 120 тисяч чоловік.

Руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки більш як десять метрів. За даними Інституту географії Японії, цунамі накрило територію загальною площею 561 квадратний кілометр, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, що становлять ядро Токіо. Більш як половина затопленої водою території, 327 квадратних кілометрів, припала на префектуру Міягі. В результаті удару стихії було зруйновано більш як 151 тисяча будівель.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах. За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більш як 5,0 можуть тривати в районі острова Хонсю ще як мінімум кілька місяців.