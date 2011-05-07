Записи бен Ладена підтверджують, що він контролював Аль-Каїду

Усама бен Ладен до останнього дня зберігав контроль над всіма осередками "Аль-Каїди" і брав безпосередню участь в плануванні терористичної діяльності, заявили журналістам у суботу представники американської розвідки, які на підтвердження продемонстрували на брифінгу в Пентагоні кілька відеозаписів із захоплених спецназом при операції.

"Будинок бен Ладена в Абботтабаді використовувався як діючий командно-контрольний центр. Сам лідер "Аль-Каїди" брав активну участь в плануванні акцій і розробляв тактичні рішення", - цитує РІА "Новости".

Представники розвідки не надали ЗМІ копій цих роликів, а також заборонили фото- і відеозйомку брифінгу.

За словами розвідників, захоплені відеоматеріали підтверджують обгрунтованість дій США, що організували операцію по його захопленню, яка закінчилася знищенням.

"Експерти все ще працюють з відеоматеріалами, захопленим в сховищі (бен Ладена), це дуже великий обсяг", - сказав представник розвідки, відмовившись відповідати на запитання, чи одержали США з цих записів інформацію, яка могла б привести спецслужби до інших ватажків терористичного підпілля і лідерів "Аль-Каїди".

"У нас стільки матеріалу, що ми досі намагаємося його упорядкувати", - визнав представник розвідки.