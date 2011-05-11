Телеканал оштрафований за надмірне згадування Берлусконі

Державне телекомунікаційне відомство Італії (Agcom) оштрафувало службу новин каналу Rai Uno на 100 тисяч євро за надмірно часте згадування імені прем`єр-міністра Сільвіо Берлусконі, повідомляє Бі-бі-сі.

Рішення було ухвалене після аналізу телевізійного ефіру протягом кількох тижнів передвиборчої агітації, яка передує адміністративним виборам, що пройдуть на Апеннінах 15 і 16 травня.

Опозиція неодноразово критикувала службу новин Rai Uno та її головного редактора за порушення рівного доступу партій до ефіру.