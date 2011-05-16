Пам'ятну дошку російською мовою видалено з меморіалу в Польщі

Табличка з написом російською мовою, встановлена невідомими на меморіалі в польському м.Стшалково, знята через відсутність домовленостей з місцевою владою щодо її монтажу і змісту, передає РІА "Новости".

Пам`ятна дошка російською мовою з`явилася на меморіалі в Польщі на місці табору, де в 1920-ті роки померли близько 8 тисяч полонених червоноармійців.

На табличці, яку невідомі встановили під офіційним польським написом, написано: "Тут покояться 8 тисяч радянських червоноармійців, жорстоко закатованих у польських "таборах смерті" в 1919-1921 рр".

Табличку прибрали в другій половині дня в неділю. Поліція проводить розслідування, щоб з`ясувати, хто причетний до її встановлення. Великопольський воєвода вже інформував про те, що сталося, російського консула, повідомила прес-служба воєводи.