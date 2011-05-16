Японці підтримали зупинку однієї АЕС, а не всіх (опитування)

Дві третини опитаних - 66,2% - підтримали зупинку японської АЕС "Хамаока", лише 29,7% висловилися проти такого рішення, дані опитування громадської думки агентство Кіодо оприлюднило в неділю, пише РІА "Новости".

Прем`єр-міністр Японії Наото Кан минулого тижня зажадав відключити діючі реактори АЕС "Хамаока", "з огляду на стурбованість щодо безпеки населення" - раніше сейсмологи зробили прогноз, за яким у районі станції велика ймовірність повторення землетрусу магнітудою 8,0 і більше. У неділю робота АЕС "Хамаока" була повністю зупинена.

Опитування проводилося 14-15 травня методом випадкової комп`ютерної вибірки по телефону.

Згідно з опитуванням, 57,9% опитаних згодні з тим, що рішення про припинення роботи ухвалене тільки щодо однієї АЕС "Хамаока" і не зачіпає інші АЕС в країні. Як вважає агентство, такі результати опитування викликані побоюваннями браку електроенергії.

Водночас 47% респондентів вважають необхідним певне скорочення кількості АЕС в Японії, 38,5% виступають за збереження їх кількості на колишньому рівні і 6% - за їх негайну ліквідацію.

Більше 66% виступають проти підвищення цін на електроенергію. Такий захід японські енергоператори і з огляду на ймовірний брак електрики в літню спеку.

Майже порівну розділилися думки щодо підвищення податків у зв`язку із землетрусом: 50,3% згодні з підвищенням податків для швидкого відновлення економіки країни, 46,6% виступають проти.

Рішення про припинення роботи АЕС, яка належить приватній компанії, у відповідь на звернення прем`єр-міністра країни вважається безпрецедентним в Японії.

Опитування засвідчило невелике зростання популярності уряду. Порівняно з результатами квітня рейтинг кабінету міністрів на чолі з прем`єром Наото Каном зріс до 28,1% з 26,8%. Проте заходи уряду з надання допомоги постраждалим від землетрусу і відновленню країни вважають ефективними 47,5% опитаних, а більше половини - 50,4% - оцінюють дії уряду негативно.