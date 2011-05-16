Покоївка, яка заявила на голову МВФ, відповідала всім вимогам

Покоївку готелю Sofitel New York, яка заявила в поліцію на голову МВФ Домініка Стросс-Кана, звинувативши його в сексуальних домаганнях, схарактеризували як "сумлінну працівницю". "Ми хотіли б відзначити, що наша співробітниця пропрацювала в цьому готелі три роки і повністю відповідала всім вимогам, що є до роботи персоналу та його поведінки", - цитує Reuters заяву, поширену штаб-квартирою Accor Group в Парижі (власник і керуюча компанія мережі готелів Sofitel).

Директор-розпорядник МВФ, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Д.Стросс-Кан був арештований увечері 14 травня в Нью-Йорку за звинуваченням у сексуальних домаганнях до покоївки готелю. Відомо, що він уже заявив про свою повну невинність. Стверджується, що 32-річна працівниця готелю змогла втекти з номера, який займав голова МВФ, після чого негайно звернулася до поліції.

62-річний Д.Стросс-Кан керує МВФ з 2007 р. Раніше мав пости міністра промисловості і міністра економіки, фінансів і індустрії Франції. Є членом Соціалістичної партії Франції. Його вважають однією з можливих кандидатур соціалістів на виборах французького президента в 2012 р.