Гаазький суд вимагає видати ордер на арешт Каддафі

Слідчі Міжнародного кримінального суду зажадали від суду видати ордер на арешт полковника Муаммара Каддафі, повідомляє Бі-бі-сі.

Крім Каддафі, слідство вимагає заарештувати двох високих урядовців Лівії за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Представники слідства стверджують, що сили, вірні Каддафі, нападали на мирних жителів, коли ті перебували в своїх домівках, стріляли по демонстрантах, використовували снайперів для вбивства людей, які виходили з мечеті, та розстрілювали похоронні процесії.

Лівійський уряд заявив, що не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, наголошуючи, що не ратифікував договір, який регламентує його діяльність - Римський статут.