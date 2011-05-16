МВФ обговорить арешт свого керівника

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду проведе неофіційне екстрене засідання у Вашингтоні, повідомляє Радіо Свобода.

У центрі уваги - ситуація, пов`язана з арештом глави МВФ Домініка Стросс-Кана, якого звинувачено в сексуальних домаганнях.

Раніше у понеділок районний суддя в Нью-Йорку відмовився звільнити розділ МВФ під заставу на час розслідування. Сторона звинувачення заявила, що французький громадянин Стросс-Кан може сховатися від слідства, вилетівши до Франції, яка не має із США угоди про обов`язкову екстрадицію.