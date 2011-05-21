Парламент Грузії визнав знищення черкесів в Росії геноцидом

Парламент Грузії ухвалив резолюцію про визнання геноциду черкеського народу царською Росією під час війни 1763-1864 років.

"За" проголосували 95 депутатів, у присутності представників черкеської діаспори, запрошених на засідання. Проти ухвали виступила парламентська опозиція.

Текст резолюції цитує Новини Грузія:

"Резолюція парламенту Грузії про визнання геноциду черкеського народу, здійсненого Російською імперією, з урахуванням колоніальної політики на Кавказі в період від 1763 по 1864 роки, коли з боку політичного і військового керівництва Росії наперед було заплановане і здійснене етнічне чищення черкеських територій, а на ці території цілеспрямовано було здійснено заселення інших етнічних груп.

- з урахуванням того, що в результаті неодноразових карально-військових експедицій фізично було знищено або вигнано з батьківщини більше 90% черкесів;

- з урахуванням багатьох офіційних документів Росії, в яких підтверджені агресивні дії російських підрозділів під час Кавказької війни, якими є штучно влаштовані голодування й епідемії серед мирного населення, які ставили за мету фізичне знищення черкесів;

- з урахуванням ухвали Верховної Ради Кабардино-Балкарії від 7 лютого 1992 №977 XII B "Про обурливий факт геноциду адигейців (черкесів) під час російсько-кавказької війни", а також історично правової політичної оцінки цієї війни, парламент Грузії ухвалює:

1. Визнати масове знищення черкесів (адигейців) під час Російсько-кавказької війни та їх насильне вигнання з історичної батьківщини актом геноциду на основі "Конвенції про закони і звичаї сухопутної війни (Гаага, 18 жовтня 1907 р.)" та "Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього (ООН, 9 грудня 1948 р.)".

2. Визнати біженцями черкесів (адигейців), депортованих під час Російсько-кавказької війни та в подальший період, на основі "Конвенції від статусі біженців" (ООН, 28 липня 1951 року).

Організації, пов`язані з черкеською діаспорою за кордоном, стверджують, що неодноразово зверталися до російських органів влади з проханням визнати цю проблему, але їх звернення ні до чого не привели, зауважує Бі-бі-сі.