Названі найоригінальніші музеї Європи

Європейський музейний форум назвав найоригінальніші і найцікавіші музеї континенту: Галло-римський музей в Бельгії, Музей розірваних стосунків в Загребы і Музей повені в Голландії.

Як передає РІА Новости, Європейський музейний форум з 1977 року обирає найцікавіші музеї, грунтуючись на концепції проекту, втіленні, а також репрезентації представленої інформації.

В рамках форуму роздаються: головний приз, нагороду імені Кеннета Хадсона (засновника форуму), приз Силлетто і спеціальні призи.

Головним музеєм цього року (The European Museum of the Year Award) визнано Галло-римський музей на півночі Бельгії, що вважається одним ыз найважливіших археологічних центрів у Європі. Його було засновано ще в середині XIX століття Королівським археологічним і історичним товариством в Тонгерені. Не зважаючи на величезну колекцію, музей вважався провінційним, поки за рішенням місцевої влади не був реконструйований. У 1994 році він відкрився в оновленому вигляді. У зв`язку із збільшенням потоку туристів, музей отрмав нову будівлю і розширив територію.

Не менш важливий приз форуму - імені Кеннета Хадсона - одержав Музей розірваних стосунків у Загребі. Це приватний музей, колекція якого складається з предметів колишніх пар - любовні листи, плюшеві іграшки, фотографії і все, що було дороге під час відносин і стало неприємним нагадуванням після. Як арт-проект він виник в 2006 році і швидко став популярним, знайшовшм постійне місце, став основною туристичною крапкою у місті.

І, нарешті, за інноваційний підхід приз Силлетто одержав Музей повені в Голландії. Він був створений на згадку про повінь 1953 року в тих місцях, де вода прорвалася крізь греблю. Музей, розташований у спорудах, якими намагалися утримати натиск води, і територія навколо із струмками і болотистою місцевістю складають разом пам`ятник масштабній повені, що забрала життя майже двох тисяч людей. У колекції представлено документальні матеріали про трагедію.