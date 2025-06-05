Роздача триватиме до вечора 12 червня.

Четвер на календарі, а значить в онлайн-магазині Epic Games оновилася безкоштовна роздача – цього разу гравцям знову віддають відразу дві гри.

Перший проєкт із роздачі – Deathloop. Це бойовик від першої особи від авторів серії Dishonored про нескінченну боротьбу двох неймовірно майстерних убивць. Варіативність у проходженні і дизайн рівнів з фірмовим почерком Arkane додаються.

Середній бал гри на Metacritic становить 88 зі 100 балів. Випущена 2021 року гра стала лідером за кількістю номінацій на The Game Awards 2021, включно з "Грою року".

Відео дня

Другою безкоштовною грою стала Ogu and the Secret Forest. Це намальована вручну двовимірна пригода з головоломками та елементами рольової гри, яка заслужила в Steam рейтинг 93%.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 12 червня. На цьому низка таємних ігор завершилася – через тиждень даруватимуть симулятор Two Point Hospital.

Нагадаємо, ніч із 4 на 5 червня Sony провела State of Play – презентацію нових ігор для PlayStation 5 і PS VR2. Показали нову гру про Джеймса Бонда, Nioh 3, ремастери та файтинги.

А тим часом на світовий ринок вийшла Nintendo Switch 2. Нова ігрова консоль обіцяє стати одним із найбажаніших пристроїв 2025 року і наступних років, потихеньку повністю замінивши перше покоління.

Вас також можуть зацікавити новини: