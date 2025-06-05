Це перший великий запуск ігрової консолі за останні п'ять років.

Компанія Nintendo повідомила про початок світових продажів Switch 2. Нова гібридна ігрова консоль обіцяє стати одним із найбажаніших пристроїв 2025 року і наступних років, потихеньку повністю замінивши перше покоління.

Від першого Switch друга версія вирізняється істотно потужнішою "начинкою" (у режимі телевізора деякі ігри вдасться запустити в 4K), яскравим 7,9-дюймовим IPS-дисплеєм на 120 Гц/1080p, накопичувачем на 256 гігабайтів і джойстиками з функцією миші.

Разом із консоллю виходять 25 ігор, хоча багато з них є поліпшеними версіями для Switch. Головним системселером стане Mario Kart World, нова частина популярної гоночної серії. Також на другому світчі доступні Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 і Split Fiction, а до кінця року планується реліз Elden Ring, ремейка Final Fantasy VII та інших ігор ААА-класу.

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Ви також, як і раніше, можете грати в усі свої старі ігри Switch на новій консолі, також є величезний каталог класичних ігор для NES, Nintendo 64, SNES і GameCube 1980-х, 90-х і 00-х років, доступних для гри з підпискою Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch 2 – ціна та перші враження

Консоль пропонується за рекомендованою роздрібною ціною в 449 доларів США, що на 50% дорожче за оригінальний Switch, який коштував $299. Випущена у 2021 році версія консолі з OLED-дисплеєм коштувала 349 доларів.

Nintendo Switch 2 пропонується в чорному, червоному і синьому забарвленнях. У стандартну комплектацію входить блок живлення, тримач для джойстиків Joy-Con, док-станція, документація, кабель HDMI на HDMI й ремінці для Joy-Con.

Профільні ЗМІ та техноблогери вже отримали доступ до консолі та діляться враженнями. З поганого: LCD-дисплей. Австралійський блогер GamingTech нарікає, що після гри на Switch OLED це прям сильний даунгрейд, тож грати радить на HDR-телевізорі, а не в портативі.

Разом з тим пішли перші порівняння ігор. Ось, наприклад, відео, де порівнюють Cyberpunk 2077 на SteamDeck і на Switch 2. На другому світчі гра має кращий вигляд завдяки підтримці консоллю DLSS, тоді як на стімдеку FSR сильно "милить" картинку.

Тим часом реліз PlayStation 6 і наступного Xbox очікується в 2027 році. З чуток, у новому поколінні Sony і Microsoft випустять портативні версії консолей поряд із повноцінними стаціонарними пристроями.

А вже до кінця 2025 року може вийти портативка під брендом Xbox, розроблена ASUS.

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