Кофі Аннан зібрав 150 млн. доларів на ”зелену революцію” в Африці
08:11, 15 червня 2007Світ
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Гейтс і Рокфеллери зайнялися проблемою голоду
|Кофі Аннан
Бюджет цієї неурядової організації сформований у розмірі 150 мільйонів доларів з добродійних фондів Білла Гейтса і Рокфеллерів.
Залишаючи штаб-квартиру ООН, Аннан давав зрозуміти журналістам, що після довгого відпочинку звернеться до ідей "зеленої революції" на рідному континенті, щоб подолати проблему голоду в Африці.
Лауреат Нобелівської премії світу Аннан очолював ООН протягом десяти років.
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