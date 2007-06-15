Кофі Аннан зібрав 150 млн. доларів на ”зелену революцію” в Африці

Колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан, який залишив цю посаду 31 грудня 2006 року, очолив "Альянс за зелену революцію в Африці", повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

Бюджет цієї неурядової організації сформований у розмірі 150 мільйонів доларів з добродійних фондів Білла Гейтса і Рокфеллерів.

Залишаючи штаб-квартиру ООН, Аннан давав зрозуміти журналістам, що після довгого відпочинку звернеться до ідей "зеленої революції" на рідному континенті, щоб подолати проблему голоду в Африці.

Лауреат Нобелівської премії світу Аннан очолював ООН протягом десяти років.

РІА "Новости"