Військові навчання Gintarine viltis 2007 починаються в Литві

Восьмі військові навчання Gintarine viltis 2007 ("Янтарна надія") починаються у понеділок в Клайпеді, повідомила прес-служба литовського міністерства охорони краю (оборони).

У маневрах візьмуть участь підрозділи з 11 країн НАТО і країн, що співробітничають з нею в рамках програми "Партнерство заради миру". Росія, Білорусь, Молдова й Україна на них будуть представлені як спостерігачі.

Найважливішим завданням навчань є відпрацювання взаємодії підрозділів різних країн. Підрозділи будуть розділені на три багатонаціональні батальйони, керовані представниками Литви, Фінляндії і Великобританії. Наголошується, що вперше сценарії навчань підготовлені з урахуванням розвитку міжнародних операцій в Афганістані й Іраку.

Цього року також вперше взаємодіятимуть всі види військ - сухопутні, повітряні й морські. Це різко підвищує їх складність, йдеться в повідомленні міністерства.

Навчання триватимуть два тижні.

У нинішніх навчаннях найчисленніше будуть представлені сили Литви (близько 1,2 тисяч військових і цивільних осіб), Фінляндії (близько 300), Великобританії (165), Латвії (близько 120) і Польщі (близько 60).

Навчання серії Gintarine viltis проводяться з 1995 року, причому з 1997 - раз на два роки. Учасниками перших були Литва, Польща і Данія, а на п`ятих навчаннях в 2001 році - вже близько 2,8 тисяч осіб з 14 держав. Досі навчання проводилися на Гайжунськом полігоні поблизу Рукле, а на Клайпедском військовому полігоні проходять уперше.