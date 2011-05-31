Дипломатичний скандал: Іран більше години тримав в повітрі літак Меркель

Між Іраном і Німеччиною виник дипломатичний скандал. Як повідомляє у вівторок, 31 травня, агентство dpa, влада Ірану заборонила літаку канцлера Німеччини Ангели Меркель, що прямував до Індії, перетнути повітряний простір країни. При наближенні урядового аеробуса А340 до іранського кордону пілотам було повідомлено про заборону. Літак більше години кружляв над територією Туреччини, перш ніж було одержано дозвіл з Тегерана на транзитний політ. Весь цей час представники МЗС ФРН, а також турецькі дипломати, вели переговори з іранською владою.

Поки немає відомостей про те, чим була викликана заборона, пише «Німецька хвиля». У Берліні стверджують, що дозвіл був отриманий вчасно. Іранська сторона це заперечує. Ще один урядовий літак, на борту якого були кілька міністрів і інші члени німецької делегації, який раніше вилетів з Берліну, перетнув повітряний простір Ірану без проблем.

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що неповажна поведінка Ірану щодо Німеччини "порушує міжнародні звичаї". За відомостями агентства dpa, посла Ірану в Берліні у вівторок викликали в МЗС Німеччини для надання пояснень.

Офіційний представник відомства федерального канцлера Штеффен Зайберт визнав, що "подібних інцидентів у минулому ніколи не було", відзначає Reuters. Проте він утримався від різкої критики в адресу Ірану. Водночас експерти звертають увагу на те, що Європейський Союз днями ввів нові санкції відносно Ірану у зв`язку з ядерною програмою Тегерана, яка викликає занепокоєння світової громадськості.