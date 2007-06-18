Україна та ЄС підписали угоду про видачу і транзит нелегальних мігрантів

Україна та Європейський Союз, за підсумками сьогоднішнього засідання Ради з питань співробітництва у Люксембурзі, підписали угоду про реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони угоду підписав міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, з боку ЄС – віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ та міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЄР.

Угодою про реадмісію запроваджується порядок ідентифікації та повернення нелегальних мігрантів, а також спрощення їх транзитного проїзду. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набирають чинності через два роки перехідного періоду. Спеціальна прискорена процедура повернення осіб передбачена для громадян, затриманих в прикордонних областях. Угода не діятиме на території Данії.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила підписання угод з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію. Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав згоду на підписання цих угод 2 червня.

Угода про реадмісію була парафована 27 жовтня 2006 року у Гельсінкі під час самміту Україна-ЄС.