Кінах: Україна не змінить курс

Україна незворотньо вибрала стратегію євроатлантичної інтеграції і не змінюватиме її в жодному випадку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Анатолій КІНАХ в інтерв’ю журналістам у Києві.

За його словами, держава робитиме все, щоб люди знали правду про НАТО і щоб не допустити формування у громадян негативних стереотипів про цю організацію.

«НАТО в сучасних умовах – це система безпеки, система, що дозволяє укріпити демократичні цінності, разом боротися з такими явищами як міжнародний тероризм, техногенні ситуації, наркобізнес, незаконна міграція», - підкреслив А.КІНАХ.