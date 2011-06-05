Дострокові вибори проходять в Португалії

У Португалії сьогодні проходять дострокові парламентські вибори.

У березні уряд соціалістів на чолі з Жозе Сократешем пішов у відставку - після того, як парламент відкинув запропонований ним план жорсткої економії бюджетних видатків.

За даними передвиборних опитувань, найбільш вірогідна перемога опозиційної правоцентристської соціал-демократичної партії. Шанси на успіх, проте, мають і у соціалісти.

Новий уряд муситиме реалізувати програму скорочення держвидатків і провести приватизацію - це є умовою виділення Лісабонові фінансової допомоги від ЄС і МВФ об`ємом в 78 мільярдів євро, повідомляє Радіо Свобода.