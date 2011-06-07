Придністров'я не має наміру обговорювати з Молдовою свій статус

Тирасполь не має наміру обговорювати на переговорах з Кишиневом питання статусу Придністров`я у складі Молдови, заявив на брифінгу голова МЗС невизнаної республіки Володимир Ястребчак.

"Щодо статусних питань, для нас це не є предметом обговорення, хоч би як комусь хотілося виставити це метою врегулювання... Для нас предметом діалогу є нормалізація відносин між двома рівноправними суб`єктами, рівноправними як за столом переговорів, так і в інших аспектах", - наводить його слова РІА "Новости".

Володимир Ястребчак висловив надію на відновлення в червні переговорів з Молдовою у форматі "5+2" в ході консультацій 21 червня в Москві. "У мене є надія на те, що ми зможемо вийти на офіціалізацію в цьому форматі, але для цього потрібні зусилля і сторін конфлікту, і гарантів, і посередників", - сказав він.